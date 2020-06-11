نجم ألماني ينضم لرونالدو ونوير وكان في متحف الشمع الشهير "مدام توسو"

أعلنت إدارة متحف الشمع الشهير "مدام توسو" في برلين، وضع تمثال لمدافع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، جوشوا كيميتش، في المتحف لينضم الى أبرز الشخصيات الثقافية والتاريخية والرياضية.

وذكرت إدارة المتحف الشهير في العاصمة برلين، أن المنحوتة البالغ وزنها 150 كلغم، ستعرض بدءا من يونيو 2021.

وتطلب العمل على التمثال أكثر من 260 عملية قياس للاعب و150 صورة.

Joshua Kimmich’s statue will be at Madame Tussauds in Berlin next year made of wax. [Bild] pic.twitter.com/iDGyuxtRFM — FC Bayern München (@FCBayern_World) June 11, 2020

وأفاد مدير التسويق في المتحف أولف تيدمان، أن الخيار جاء بناء على تصويت الزوار: "لقد سألناهم من هو لاعب المنتخب الوطني الذي ترغبون في رؤيته عندنا، وفاز يوشوا كيميتش بفارق شاسع".

وعلّق كيميتش على هذا التكريم: "تعرفون أن شخصيات كبرى موجودة هنا، ورياضيين عظماء، لذا إنه أمر مميز بالنسبة لي، من الرائع أن يكون لي تمثال شمع في برلين قريبا، يعني ذلك أنك حققت شيئا وأن الناس تهتم بك".

وسيكون تمثال كيميتش، البالغ من العمر 25 عاما فقط، إلى جانب تماثيل لاعبين مهمين في برلين، أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارسي مرمى العملاق البافاري الحالي مانويل نوير والسابق أوليفر كان.

المصدر: وكالات