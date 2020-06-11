شاهد.. حارس يسجل هدفا رائعا في الثواني الأخيرة ويركض إلى المدرجات لتقبيل صديقته

تقمص دينيس كاربانوفيتش، حارس نادي "دينامو" دور البطولة خلال مباراة فريقه ضد "أرينا" ضمن الدوري البيلاروسي لكرة القدم للهواة.

وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة عندما كان دينامو متأخرا في النتيجة 2-1، قرر كاربانوفيتش المشاركة في الركلة الركنية التي حصل عليها فريقه، على أمل المساهمة في تسجيل هدف التعادل، فترك عرينه وتقدم نحو مرمى الخصم.

وعند تنفيذ الركلة الركنية، ارتقى كاربانوفيتش عاليا فوق الجميع مستقبلا الكرة برأسه، وأرسلها إلى شباك المنافس على طريقة اللاعبين الكبار وسط فرحة جنونية من زملائه في الفريق.

وركض الحارس "الهداف" إلى مدرجات الملعب حيث احتفل مع صديقته بالهدف، وتبادلا قبلة سريعة، قبل أن يعود مسرعا إلى أرضية الملعب.

@sportsru смотрите, что у нас в белорусской любительской лиге творят 🚀 покажите людям то, а pic.twitter.com/mWSF8Azp8G — kuharonok (@kuharonok) June 10, 2020

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المصدر: الموقع الرسمي للدوري البيلاروسي للهواة