الاتحاد الأمريكي يلغي قاعدة منع الركوع خلال النشيد الوطني

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، قاعدة منع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال النشيد الوطني، في خطوة تأتي تزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان نشره على موقعه أمس الأربعاء: "صوت مجلس الإدارة بعد ظهر (الثلاثاء) على إلغاء القاعدة 604-1 التي كانت تجبر لاعبينا الوقوف باحترام خلال النشيد الوطني".

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017، مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو، بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها كولن كوبرنيك، اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين السود من عنف الشرطة.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية، وعادت إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، في أعقاب حادثة مقتل المواطن من أصل إفريقي، جورج فلويد، في 25 مايو الفائت، على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

المصدر: أ ف ب