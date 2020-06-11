في زمن كورونا.. جماهير غفيرة واحتفالات صاخبة في المدرجات (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت، أمس الأربعاء، بارتيزان بلغراد بضيفه سرفينا زفيزدا، في الدور نصف النهائي لكأس صربيا لكرة القدم، حضورا جماهير غفيرا في مدرجات الملعب.

ولم يمنع انتشار وباء كورونا، جماهير بارتيزان، من القدوم بكثافة إلى الملعب، لمؤازرة ودعم فريقها.

EL DERBI QUE NUNCA FALLA: En una nueva edición del clásico de Serbia, Partizan venció 1-0 al Estrella Roja y se clasificó a la final de la Copa local. Así se celebró el único gol del partido. ¿Pandemia? ¿Distancia social? Para nada... FIESTA 🙌⚽️🇷🇸🔥🏟🗣😱 pic.twitter.com/YQWLAaEp0S — Fútbol Mundial (@infofut_world) June 11, 2020

وانطلقت احتفالات صاخبة في المدرجات، في الدقيقة 59، بعدما سجل بيبراس ناتشو، هدف الفوز والوحيد في المباراة لأصحاب الأرض، حيث أشعل المشجعون الشماريخ والألعاب النارية وتعالت صيحاتهم وأهازيجهم فرحا بالفوز.

Imagenes del Partizan vs. Estrella Roja. Esta gente está del tomate.pic.twitter.com/O552bHhb7D — Futboltrotters (AKA Juan Manuel D'Angelo) (@futboltrotters) June 10, 2020

وتأهل بارتيزان للمباراة النهائية لكأس صربيا، ليضرب موعدا مع فويفودينا، الذي تغلب على مضيفه تشوكاريتشكي ستانكوم، بهدف دون رد.

وكانت الحكومة الصربية، سمحت بعودة المشجعين لمدرجات الملاعب، اعتبارا من الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

المصدر: championat.com + "تويتر"