كورونا يهز الشباك مرة أخرى ويقود بورتو لصدارة الدوري البرتغالي (فيديو)

هز المكسيكي جيسوس كورونا، الشباك للمباراة الثانية على التوالي، ليقود بورتو للعودة للانتصارات وصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بالفوز 1-0 على ضيفه ماريتيمو، أمس الأربعاء.

ومنح كورونا التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة السادسة، عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية العليا، محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

Jesús Corona’s goal for FC Porto’s opener against Marítimo.



The improvisation to turn and hit it early to catch the keeper unaware is top drawer!



🇵🇹💫 pic.twitter.com/uugBFYWUcT — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) June 10, 2020

وأكمل بورتو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ظهيره الأيسر البرازيلي، أليكس تيليس، لحصوله على الإنذار الثاني قبل أربع دقائق من النهاية.

وكان كورونا، أحرز هدفا في الهزيمة 2-1 أمام فاماليساو قبل أسبوع، في أولى مباريات بورتو بعد استئناف موسم 2019-2020، الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورفع بورتو رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة، ليصبح في صدارة الدوري البرتغالي، متقدما بنقطتين على بنفيكا قبل ثماني جولات من النهاية.

المصدر: وكالات