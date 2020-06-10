مراسل راديو Rossonera: رونالدو قد يرحل عن يوفنتوس في نهاية الموسم

رجحت تقارير صحفية إيطالية إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكتب بييترو بالزانو بروتا الصحفي في "راديو روسونيرا – Radio Rossonera" عبر صفحته على موقع "تويتر": "قد نشهد في نهاية هذا الموسم رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس".

وأضاف أن هذا الخبر يتم التعامل معه حتى الآن على أنه شائعة، لكنه يعمل على التأكد من الأمر، ونشر تفاصيل أكثر في الأيام القادمة.

وأكمل أن هذا الخبر تم تأكيده من أكثر من مصدر مختلف، وبالتالي قد يحدث الأمر، ونرى رونالدو خارج أسوار اليوفي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (35 عاما) انضم إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، وينتهي عقده مع "البيانكونيري" صيف عام 2022.

وتألق النجم رونالدو "صاروخ ماديرا" هذا الموسم مع فريقه يوفنتوس حتى الآن، بتسجيله 25 هدفا، وصناعة أربعة آخرين في 32 مباراة.

المصدر: وكالات