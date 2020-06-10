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ملكة جمال بريطانيا لأجمل أرداف "ميس بام بام" تتعهد بالتعري إذا فاز تشيلسي بلقب دوري الأبطال (صورة)

الرياضة

ملكة جمال بريطانيا لأجمل أرداف
Globallookpress
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وعدت عارضة الأزياء السابقة لمجلة "بلاي بوي" وملكة جمال "ميس بام بام" البريطانية جيسيكا لوبيز، بالظهور عارية إذا فاز فريقها المفصل تشيلسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن الفتاة، قولها: "إذا فاز تشيلسي بدوري الأبطال، فسأظهر عارية بقميصه، ولن يوقفني أي شيء".

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وعلى الأرجح، سيتعين على ملكة جمال بريطانيا لأجمل الأرداف "ميس بام بام"، الانتظار لمدة عام على الأقل، وذلك لأن تشيلسي الإنجليزي خسر أمام بايرن ميونخ الألماني (0-3) في مباراة الذهاب ضمن الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب جائحة كورونا.
المصدر: وكالات

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