رياضي أمريكي ينوي الترشح للرئاسة ويعد بتوزيع الماريجوانا مجانا

كشف لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة السابق ميتا وورلد بيس، عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وقدم عدة وعود من شأنها أن تجذب الناخبين المحتملين.

وكتب وورلد بيس "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "عند الترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، لن أقوم بتشريع الماريجوانا فحسب، بل وسأجعلها مجانية أيضا".

وتوج وورلد بيس (40 عاما) مع لوس أنلوس ليكرز بلقب بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة "NBA" في العام 2010، وحصل على جائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري للعام 2004.

كما دافع اللاعب الأمريكي إضافة إلى لوس أنلوس ليكرز، عن ألوان عدد من أندية الدوري الأمريكي، مثل شيكاغو وإنديانا وساكرامنتو وهيوستن.

المصدر: وكالات