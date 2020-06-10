لماذا يجب منح لقب دوري الأبطال لأتلتيكو مدريد في حال إلغاء المسابقة؟

دعا رئيس نادي أتلتيكو ​​مدريد لكرة القدم إنريكي سيريزو، لمنح لقب دوري أبطال أوروبا لفريقه، في حال استحالة استكمال المسابقة هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال سيريزو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، يجب أن يمنح في حال إلغاء المسابقة للفريق الذي أطاح بحامل لقب النسخة الماضية، أي لفريقه أتلتيكو مدريد الذي أخرج حامل اللقب ليقربول من الدور ثمن النهائي، بفوزه عليه في مارس الماضي بينتجة 4-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك قبل توقف المسابقة.

وتتبقى 4 مباريات في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بالإضافة إلى مباريات الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لإقامة المباريات المتبقية في أغسطس المقبل في مدينة واحدة، كما يفكر فى لعب دور ربع النهائي، من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يقام دور نصف النهائي والنهائي، من خلال دورة رباعية.

ويتوقع أن يصدر "اليويفا"، قرارا بشأن مصير مسابقة دوري الأبطال وطريقة استكمال مبارياتها في الـ17 من الشهر الجاري.

المصدر: soccer.ru + ديلي ميل