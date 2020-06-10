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لاعب تنس سبعيني يتزوج للمرة الخامسة وزوجته تصغره بـ30 عاما (صور)

الرياضة

لاعب تنس سبعيني يتزوج للمرة الخامسة وزوجته تصغره بـ30 عاما (صور)
Globallookpress
إيلي ناستاسي مع زوجته بريجيت
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دخل المصنف الأول عالميا للاعبي التنس المحترفين سابقا، الروماني إيلي ناستاسي (73 عاما)، القفص الذهبي للمرة الخامسة، بعد عقد قرانه على الفتاة الشابة يوانا سيميون (30 عاما).

وأقام الزوجان حفل زفاف متواضعا، حضره فقط أقارب العروسين وأصدقاء مقربين منهما.

ونقلت صحيفة "Gazeta Sporturilor" عن إيلي ناستاسي، قوله: "لم نفعل أي شيء فريد. ذهبنا إلى الكنيسة، وتناولنا الطعام في مطعم. كان كل شيء بسيطا وجميلا. فعلنا كل ما أردنا القيام به بالضبط: عدد قليل من الناس، من دون أي إعلان. هذا ما أرادته زوجتي".

يذكر أن إيلي ناستاسي تصدر النسخة الأولى للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين (ATP) في عام 1973، وحافظ على الصدارة لمدة 40 أسبوعا.

المصدر: وكالات

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