أسطورة "الفورمولا 1" شوماخر يخضع لجراحة بالخلايا الجذعية

كشفت بوابة "GrandPX"، أن أسطورة سباقات السيارات "فورمولا 1"، السائق الألماني مايكل شوماخر، سيخضع لعملية جراحية باستخدام الخلايا الجذعية.

ونقل المصدر عن طبيب القلب الخبير والبروفيسور فيليب ميناشي، الذي أشرف على علاج شوماخر في 2019، قوله إن الهدف من العملية هو استعادة النظام العصبي للسائق الأسطوري.

من جهته، أكد جراح الأعصاب نيكولا أكياري، أن سائق فيراري ومرسيدس السابق، يعاني من ضمور العضلات وهشاشة العظام.

وأوضح "على مدى العشرين عاما الماضية، حقق العلم تقدما هائلا في مجال علاج الخلايا الجذعية.. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا ما زلنا لا نعرف سوى القليل عن دماغ الإنسان. لا يمكننا تحديد النتائج التي سيحققها هذا (العلاج)".

وكان شوماخر بطل العالم 7 مرات، تعرض في أواخر العام 2013 لإصابة بالغة على مستوى الرأس خلال ممارسته رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية، ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن يستفيق منها في يونيو 2014، ليتم نقله من مستشفى مدينة غرونوبل الفرنسية إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

ويحظى أسطورة "الفورمولا 1" البالغ من العمر 51 عاما، بمكانة خاصة لدى عشاق هذه الرياضة بصفة خاصة، ولدى الجماهير الرياضية في كل أنحاء العالم، وخاصة منها الجماهير الألمانية التي تتابع تطور حالته الصحية بكل اهتمام.

المصدر: interfax.ru