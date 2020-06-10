أكثر المهاجمين فعالية.. الصدارة للاعب مغمور ولا أثر لميسي وبنزيما

كشف موقع "أوبتا" المتخصص في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، عن قائمة أكثر المهاجمين فعالية أمام المرمى في الدوريات الخمسة الكبرى.

واعتمد موقع "أوبتا" في تحديد فعالية كل لاعب أمام المرمى، على أساس النسبة المئوية للفرص التي يحولها إلى أهداف كل مهاجم على حدة.

ولتجنب الارتباك في تقييم اللاعبين، اعتبر"أوبتا" أن الفرصة السانحة لتسجيل الهدف، هي تلك التي يكون فيها من المعقول توقع هدف من المهاجم، عندما ينفرد بالحارس، وعندما يسدد الكرة من مسافة قريبة جدا من المرمى.

وشهدت القائمة التي ضمت 20 لاعبا، تواجد عدة نجوم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي حل في المركز السابع بفعالية بلغت 68 بالمئة، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول، الذي حل في المرتبة الـ13، بنسبة 61.9 بالمئة.

أما الصدارة، فكانت من نصيب لاعب مغمور يدعى روين هينينغز، ويلعب في صفوف فورتونا دوسلدورف، الذي يقبع في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وسجل هينينغز هذا الموسم، 13 هدفا من 17 محاولة سانحة، بفعالية وصلت إلى نسبة 76.5 بالمئة.

وحل نجم ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي، في المركز الثاني، بفعالية أمام المرمى بلغت 72 بالمئة، وجاء من بعده مهاجم نادي أتلانتا الإيطالي، جوسيب إيليشيش، بنسبة 70 بالمئة.

والمثير أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ووصيفه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لم يدخلا ضمن القائمة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرين الأكثر فعالية في الدوريات الخمسة الكبرى:

المصدر: sports.ru