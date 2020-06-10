آخر تطورات الحالة الصحية لوالد حبيب بعد إصابته بكورونا

تحدث علي عبد العزيز، وكيل أعمال البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، عن حالة والد الأخير الذي يعاني من أزمة صحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبد العزيز في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN"، إن حالة عبد المناف نورمحمدوف، تتحسن، مضيفا: "لقد فتح عينيه ويتفاعل قليلا (مع محيطه)، هذه إشارة جيدة".

وكان عبد المناف البالغ من العمر 57 عاما، نقل قبل أسابيع إلى أحد المستشفيات في داغستان بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وبعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة، تم نقله على وجه السرعة بطائرة خاصة من داغستان إلى المستشفى العسكري في موسكو، ليتبين أنه مصاب بفيروس كورونا ويعاني من صعوبة في التنفس.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: وكالات