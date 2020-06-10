حفلة شواء تعجل بنهاية مشوار مهاجم ريال مدريد مع الملكي (فيديو)

يبدو أن مشوار المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع فريقه ريال مدريد، قد اقترب من النهاية بعدما شارك اللاعب في حفلة شواء دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، رغم تحذيره من النادي سابقا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أن يوفيتش شارك في حفلة شواء، واحتفل مع أصدقائه من دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

ونشر الدولي الصربي في البداية صورة عبر حسابه في "إنستغرام"، يظهر فيها عاري الصدر وواقفا بجانب أحد أصدقائه، كما ظهر في خلفية الصورة عدد آخر من الأصدقاء، وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك لكن مواقع إسبانية أعادت نشرها.

🔥 Barbacoa de Luka Jovic que el futbolista serbio ha compartido es su #Instagram



🧐 ¿Es válido según el protocolo de #LaLiga? pic.twitter.com/Lhslbtb4Gn — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 7, 2020

ويتم السماح الآن في إسبانيا بتجمع قد يصل إلى 10 أشخاص، ما يعني أن الحفل الذي أقامه يوفيتش لم يكن مخالفا للقوانين والقواعد، لكن المشكلة كانت في سلوك اللاعب نفسه، الذي عانى أخيرا من الإصابة.

وانتقد الريال نشر يوفيتش لصور حفلة الشواء، في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي، بجانب شد قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء.

وكان يوفيتش تعرض لانتقادات لاذعة مؤخرا بسبب رحلة إلى صربيا، انتهك خلالها قواعد الحجر الصحي.

المصدر: وكالات