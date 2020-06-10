حكم قضائي يبعثر أوراق الدوري الفرنسي بعد إلغائه

أعلنت المحكمة الوطنية في فرنسا، أمس الثلاثاء، إلغاء الهبوط من الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2019/2020، بعدما ألغي الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقررت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، المصادقة على نهاية الموسم والترتيب وفقا لما كان عليه قبل إيقاف الدوري في مارس الماضي، لكنها علقت هبوط فريقي تولوز، وأميان لدوري الدرجة الثانية، في وقت رفضت فيه طعنا من أندية أولمبيك ليون، وأميان، وتولوز، لإلغاء قرار إنهاء الدوري مبكرا.

ووفقا لهذا القرار، فإنه سيكون لزاما على رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، إعادة هيكلة الأندية بالموسم الجديد 2020-2021.

وكانت الرابطة الفرنسية، قررت منذ حوالي شهرين، إنهاء الدوري مبكرا، ومنح اللقب للمتصدر باريس سان جيرمان مع هبوط تولوز، وأميان إلى دوري الدرجة الثانية، وتصعيد فريقي لوريان، ولانس إلى دوري الأضواء.

المصدر: وكالات