نونو غوميز: لاعب برشلونة الجديد يشبه نيمار

اعتبر نجم منتخب البرتغال السابق نونو غوميز، أن مواطنه فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتنغ براغا الذي سينضم لصفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، يشبه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع براغا، في يناير الماضي، لضم الجناح الشاب فرانسيسكو ترينكاو(20 عاما)، مقابل 31 مليون يورو، اعتبارا من صيف 2020.

وقال غوميز خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ترينكاو لا يشعر بالضغط، حتى حين يلعب ضد بورتو أو بنفيكا، فهو يلعب من أجل المتعة، وهذا جيد جدا".

وأضاف نجم بنفيكا السابق: "لا يمكن أبدا توقع ما سيفعله ترينكاو في الملعب، وفي ذلك هو يشبه نيمار قليلا".

واختتم غوميز: "اللعب لبرشلونة سيكون خطوة رائعة بالنسبة لترينكاو، وأعتقد أنه جاهز لأنه تحسن كثيرا في وقت قصير".

المصدر: وكالات