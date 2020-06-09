كلوب يسدي نصيحة لقاهر ميسي والأرجنتين ليستعيد بريقه

صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن مواطنه ماريو جوتزه نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بحاجة إلى اللعب مرارا للعودة إلى مستواه القديم.

وقال كلوب في تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي "دوتشلاند" الألمانية: "الجميع في عالم الكرة يعلم أن عقده سينتهي. إذا لم يستقم الأمر معه في بوروسيا دورتموند، فهناك بعض العلامات على أن مسيرته ستنتهي هناك".

وسينتهي عقد غوتزه (28 عاما) مع بوروسيا دورتموند مع نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يخوض تحديا جديدا خارج ألمانيا.

ويعتبر ليفربول واحدا من الأندية العديدة التي يرتبط اسمها بقوة في ضم غوتزه في الأسابيع الأخيرة، لكن مدرب "الريدز" كلوب، الذي سبق وأن أشرف على تدريب مواطنه يرى بأن اللاعب بحاجة إلى أن ينضم لناد يضمن المشاركه فيه بصفة منتظمة.

وأشار كلوب إلى أن: "ماريو ربما سيحتاج إلى مباريات قليلة على التوالي، هو يحتاج إلى ناد يمنحه الشعور بأنه مهم في الفريق، وأنه ليس بحاجة إلى أن يصنع الفارق في كل مباريات. غوتزه يجب عليه أن يلعب بصورة طبيعية، ويلعب مرارا ومرارا، حينها أعتقد أننا سنرى ماريو غوتزه القديم مرة أخرى".

وأوضح: "وهذا لن يحدث في دورتموند في الوقت الحالي في ظل تخمة النجوم التي تلعب في خط الوسط. يبدو جليا أنه سيرحل عن بوروسيا دوتموند، وأنا أتمنى له ذلك بكل صراحة".

واختتم كلوب حديثه، قائلا: "أعتقد أنه لاعب استثنائي وهو شخصية استثنائية أيضا، أنا أحبه كثيرا جدا وأتمنى له كل التوفيق".

وبرز ماريو غوتزه كواحد من أفضل المواهب الشابة في أوروبا تحت قيادة كلوب في نادي بوروسيا دوروتموند خلال الفترة ما بين عامي (2009 و2013).

وقاد غوتزه منتخب ألمانيا إلى التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، بتسجيله هدف الفوز في مرمى نظيره الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، في الوقت القاتل قبل دقائق من نهائية الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية.

كما قاد غوتزه فريقه بوروسيا دورتموند إلى التتويج بخمسة ألاقاب، من بينها الدوري الألماني الممتاز "البوندسليغا" مرتين، قبل أن ينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ، لكنه فشل في إثبات جدارته، ليعود مجددا إلى صفوف بوروسيا دورتموند عام 2016، إلا أن اللاعب تعرض للعديد من الإصابات في الفترة الثانية له في بوروسيا دورتموند، والتي حالت دون أن يلعب بصفة منتظمة.

المصدر: وكالات