إلغاء رالي بريطانيا بسبب كورونا

أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء، إلغاء رالي بريطانيا للسيارات، المقرر في ويلز من 29 أكتوبر وحتى أول نوفمبر، بسبب الغموض حول قيود السفر ومنع التجمعات الكبيرة في خضم جائحة كورونا.

وقال رئيس اتحاد بريطانيا للسيارات، ديفيد ريتشاردز في بيان "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، لكن بعد تشاور وثيق مع شريكنا الأساسي في التمويل، حكومة ويلز، فإننا للأسف كنا مضطرين لاتخاذه".

وأصبح رالي ويلز خامس سباق يتم إلغاؤه بسبب كورونا، بعد البرتغال، وكينيا، وفنلندا، ونيوزيلندا، بينما تم تأجيل راليي إيطاليا، والأرجنتين إلى موعد غير محدد.

ويقام رالي بريطانيا في ويلز منذ 2000، وهو ضمن سباقين دائمين في جدول سباقات بطولة العالم بشكلها الحالي منذ 1973.

المصدر: وكالات