رجل أعمال أمريكي يستعد للاستحواذ على نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الثلاتاء، عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن قطب الإعلام ​​الأمريكي، رجل الأعمال هنري موريس، يستعد لتقديم عرض رسمي لشراء نيوكاسل، إذا فشلت عملية بيع النادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويعتقد أن موريس مستعد للتحرك بشكل سريع وحاسم لخلافة مايك آشلي كمالك حالي لنادي نيوكاسل.

وشددت "ذا صن"، على أنه يجب أن تفشل أولا محاولة سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي لإبرام صفقة شراء نيوكاسل، قبل النظر في أي محاولة أخرى.

وارتبط صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ فترة بشراء نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم حتى لآن، حيث لم يتخذ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد، أي قرار بشأن العرض السعودي.

جدير بالذكر أن نيوكاسل، يتواجد حاليا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

المصدر: "ذا صن"