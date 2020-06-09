رونالدو يتهاوى أمام ميسي للموسم العاشر تواليا

أظهرت إحصاءات نشرها موقع "WhoScored" المختص في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم، أن تقييم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقل من تقييم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للموسم العاشر تواليا.

وأشار الموقع الشهير، إلى أن تقييم رونالدو وميسي تساوى مرة واحدة في موسم 2013/2014، حيث كان تقييم كل واحد منهما 8.3 درجة.

وأخذ "WhoScored" في حساباته لتقييم النجمين، في الاعتبار أكثر من 20 مجموعة بيانات لكل مباراة محددة.

وبناء على تلك الحسابات، منح الموقع 7.9 درجة لرونالدو في الموسم الحالي، و8.6 درجة لميسي، الذي غاب بسبب الإصابة عن عدة مباريات مع مطلع هذا الموسم.

وفيما يلي تقييم موقع "WhoScored" لميسي ورونالدو في المواسم العشرة الأخيرة.

في موسم 2019/2020

- ميسي 8.6

- رونالدو 7.9

2018/19

- ميسي 8.5

- رونالدو 7.7

2017/18

- ميسي 8.7

- رونالدو 7.9

2016/17

- ميسي 8.5

- رونالدو 7.6

2015/16

- ميسي 8.5

- رونالدو 8.0

2014/15

- ميسي 8.8

- رونالدو 8.5

2013/14

- ميسي 8.3

- رونالدو 8.3

2012/13

- ميسي 8.8

- رونالدو 8.2

2011/12

- ميسي 8.9

- رونالدو 8.3

2010/11

- ميسي 8.8

- رونالدو 8.3

الممصدر: "WhoScored"