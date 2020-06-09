مونزا لمالكه برلوسكوني يصعد إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي

صعد نادي مونزا الذي اشتراه رئيس الحكومة الإيطالية ونادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني عام 2018، إلى الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكد برلوسكوني في مقابلة سيتم نشرها في 11 يونيو الحالي للصحيفة المحلية "إل سيتادينو دي مونزا إي ديلا بريانتسا" التي نشرت مقتطفات منها أمس الاثنين: "مونزا سيشكل فريقا لاستهداف قمة دوري الدرجة الثانية".

وأضاف "الترويج يعتمد على العديد من العوامل كما نعلم، وبعضها من المستحيل التكهن بها. العوامل التي يمكن التنبؤ بها نعرفها جيدا وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تحولها لصالحنا".

وتابع برلوسكوني الذي عين مساعده السابق في ميلان أدريانو غالياني في منصب مفوض إداري للنادي "لم يكن لدي أي شك أبدا بشأن الصعود إلى الدرجة الثانية".

وكان مونزا مبتعدا في صدارة دوري الدرجة الثالثة عندما توقفت البطولة في أوائل مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وصادق الاتحاد الإيطالي أمس الاثنين على صعود متصدري المجموعات الثلاث لدوري الدرجة الثالثة.

وتقع مونزا في لومبارديا (شمال إيطاليا) على بعد أقل من عشرة كيلومترات من أكوري، حيث عاش برلوسكوني لعدة سنوات.

ومع ميلان الذي امتلكه بينما كان النادي على وشك الإفلاس، شهد برلوسكوني نجاحات رياضية هائلة.

فخلال 31 عاما على رأس إدارته، من 1986 إلى 2017، حصل "الروسونيري" على 29 لقبا، بينها ثمانية ألقاب في الدوري الإيطالي وخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات