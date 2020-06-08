الكشف عن الفريق الذي عرض 100 مليون يورو مقابل نجم برشلونة الصغير

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن النادي الذي قدم عرضا لضم لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الشاب أنسو فاتي مقابل 100 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجه أنظاره إلى لاعب برشلونة الشاب الذي تألق في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم، علما بأنه يضع ضمن أولوياته التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند والمنتخب الإنجليزي جادون سانشو.

وأوضحت أنه في ظل تردد سانشو الذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، أقدم اليونايتد على محاولة استقطاب فاتي.

لكن الصحيفة تابعت أن مجلس إدارة برشلونة، رفض التخلي عن فاتي البالغ من العمر 17 عاما، في وقت أكدت فيه أن مجموعة أخرى من الأندية تراقب وضع اللاعب الذي لم يحظ بوقت طويل في المباريات بعد قدوم المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت.

وفي ضوء تعافي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز واحتمال عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، فإن فاتي لن يتواجد على الأرجح في قائمة برشلونة فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي، ما دفع وكيل أعمال اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز لمطالبة برشلونة بتحديد سعر التخلي عن اللاعب.

ورد النادي الكتالوني بأن قيمة اللاعب تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، بيد أنه لا توجد أي نوايا لبيعه.

وثارت تكهنات في الفترة الأخيرة بأن ريال مدريد هو صاحب العرض الضخم لضم فاتي، قبل الكشف عن أنه مانشستر يونايتد.

وخاض فاتي أول لقاء له مع الفريق الأول في برشلونة وعمره 16 عاما، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق في الليغا الإسبانية.

المصدر: وكالات