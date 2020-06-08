الاتحاد اللبناني يحدد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد

كشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم الاثنين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية النقاب عن روزنامة مسابقاته لموسم (2020-2021)، بعد إلغاء موسم (2019-2020).

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي له عن إطلاق دوري الدرجتين الأولى والثانية للموسم (2020-2021) في 18 سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان: "إطلاق بطولة تحضيرية إلزامية لأندية الدرجة الأولى للموسم الجديد (2020-2021) في 29 يوليو 2020، بعد أن تكون الدولة اللبنانية قد سمحت بإقامة المنافسات والمباريات. على أن تعلن لاحقا تسميتها الرسمية ونظامها الذي انتهى الاتحاد اللبناني من إعداده".

كما حدد الاتحاد موعد مباراة مباراة منتخب لبنان ضد نظيره السريلانكي ضمن الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لتقام في 12 نوفمبر 2020 على ملعب صيدا البلدي (جنوب).

واعتمد الاتحاد دليل الإرشادات والإجراءات الصحية، الذي وضع حفاظا على سلامة جميع العاملين في الحقل الكروي مع إطلاق النشاط الرياضي، ودعا رؤساء أندية الدرجة الأولى إلى اجتماع، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أوضاع الأندية والتحضير لإطلاق الموسم الجديد.

وتوقف الدوري اللبناني بعد المرحلة الثالثة بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة اعتبارا من 17 أكتوبر، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

المصدر: وكالات