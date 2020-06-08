مقاتل عملاق يسقط خصمه بالضربة القاضية في نزال من دون قفازات (فيديو)

كسب المقاتل البولندي كريستيان كوجما شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد فوزه على مواطنه لوكاش زالوسكو، بالضربة القاضية في نزال جرى بينهما من دون قفازات.

وتمكن كريستيان كوجما الملقب بـ"تايسون" من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال.

وانتشر مقطع فيديو للنزال والضربة القاضية المذهلة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بشكل كبير، وحظي بإعجاب عشاق رياضة الفنون القتالية.

المصدر: وكالات