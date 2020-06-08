سنايدر: كان باستطاعتي أن أصبح مثل رونالدو وميسي لكنني فضلت النبيذ

يعتقد الهولندي ويسلي سنايدر، نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، أنه كان بإمكانه أن يصل إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لولا شربه النبيذ واستمتاعه بالحياة.

وقال الدولي الهولندي المعتزل في تصريحات أبرزتها شبكة "Sky Sport Italia": "كنت قادرا على أن أصبح مثل ميسي أو رونالدو، لكنني ببساطة لم أرغب في ذلك، لقد فضلت الاستمتاع بالحياة وشرب كأس من النبيذ خلال وجبات العشاء".

وتابع صاحب الـ35 عاما: "ليو وكريستيانو مختلفان، لقد قدما العديد من التضحيات ليصلا إلى ما هما عليه الآن".

وأكمل: "لست نادما على ذلك، فمسيرتي كانت رائعة".

وقضى سنايدر أزهى فترة في مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلان، الذي قاده لتحقيق الثلاثية التاريخية في العام 2010 (دوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا، والدوري الإيطالي)، كما توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، ومع أياكس أمستردام بالدوري الهولندي، بالإضافة إلى نيله لقبين في الدوري التركي مع غالطا ساراي.

على الصعيد الدولي، قاد منتخب بلاده هولندا للحصول على المركز الثاني في بطولة كأس العالم التي استضافتها جنوب إفريقيا عام 2010.

المصدر: "Sky Sport Italia"