هاني شاكر يعلق على صورته بين لاعبي النصر السعودي (صورة)

علّق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين بشكل طريف، على الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني له بقميص النصر السعودي.

ونشر آل الشيخ في وقت سابق اليوم عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود يظهر فيها هاني شاكر بقميص النصر السعودي، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975 وتمرن مع الفريق، وصلت لي من صديق عزيز، تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر🇪🇬🇸🇦❤️🙏🏻 تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في السبت، ٦ يونيو ٢٠٢٠

ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره أخرى".

وأضاف: "وإن شاء الله قريبا أكون بلعب في صفوق فريق الميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر، واتطمن طلباتي المادية حتكون معقوله قوي".

معالي المستشار الجليل والصديق العزيز #تركي_آل_الشيخ الصوره الجميله اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخري 😂



وان شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي

😂❤@Turki_alalshikhpic.twitter.com/84tcIuOiUl — Hany Shaker (@HanyShaker) June 7, 2020

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي