أوغسبورغ وكولن يتقاسمان نقاط المباراة بهدفين متأخرين (فيديو)

تعادل أوغسبورغ مع ضيفه كولن بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح الضيوف باب التسجيل في وقت متأخر من عمر المباراة في الدقيقة 85 عن طريق الفرنسي أنطوني موديست، وعادل أوغسبورغ النتيجة بعدها بثلاث دقائق عن طريق فيليب ماكس.

وأضاع أصحاب الأرض فرصة افتتاح النتيجة عندما أهدر فلوريان نايديرليشنير ركلة جزاء في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع كولن رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12، ويطارده في المركز الـ13 أوغسبورغ برصيد 32 نقطة.

Die #Bundesliga-Tabelle nach dem 30. Spieltag - zufrieden mit euren Mannschaften❓ pic.twitter.com/rYoelFqGAL — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 7, 2020

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المصدر: RT