 
مباشر

أوغسبورغ وكولن يتقاسمان نقاط المباراة بهدفين متأخرين (فيديو)

الرياضة

أوغسبورغ وكولن يتقاسمان نقاط المباراة بهدفين متأخرين (فيديو)
Globallookpress Peter Schatz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1t9

تعادل أوغسبورغ مع ضيفه كولن بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح الضيوف باب التسجيل في وقت متأخر من عمر المباراة في الدقيقة 85 عن طريق الفرنسي أنطوني موديست، وعادل أوغسبورغ النتيجة بعدها بثلاث دقائق عن طريق فيليب ماكس.

وأضاع أصحاب الأرض فرصة افتتاح النتيجة عندما أهدر فلوريان نايديرليشنير ركلة جزاء في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع كولن رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12، ويطارده في المركز الـ13 أوغسبورغ برصيد 32 نقطة.

إقرأ المزيد
شالكه يواصل
شالكه يواصل "سلسلته المخيبة" بتعادل مع يونيون برلين (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا