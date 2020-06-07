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مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو

الرياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو
Globallookpress Mutsu Kawamori
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، فإن مانشستر يونايتد أصبح على بعد خطوات قليلة من ضم نيجويز في صفقة ستصل قيمتها إلى 71 مليون إسترليني أي حوالي 75 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة، أن نجم "الروخيبلانكوس"، لديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ130 مليون إسترليني، ولكن مع الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها جميع أندية العالم عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن مسؤولي النادي الإسباني سيقبلون بعرض "الشياطين الحمر".

المصدر: وكالات

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