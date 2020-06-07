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شالكه يواصل "سلسلته المخيبة" بتعادل مع يونيون برلين (فيديو)

الرياضة

شالكه يواصل
Globallookpress Michael Sohn
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ساد التعادل الإيجابي 1-1 مباراة يونيون برلين وضيفه شالكه التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ11 عن طريق روبرت أندريش، وعادل شالكه النتيجة عن طريق الإنجليزي جونجوي كيني في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع شالكه رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل سلسلة طويلة لم يذق خلالها طعم الانتصار في آخر 12 مباراة، حيث تعادل في خمس مباريات وخسر في ست أخرى.

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كما رفع يونيون برلين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT

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