فولفسبورغ يعمق جراح فيردر بريمن في "البوندسليغا" (فيديو)
Globallookpress Valeria Witters
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حقق فولفسبورغ فوزا ثمينا على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".
وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم فولفسبورغ، الهولندي فاوت فيغورست في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع فولفسبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول الترتيب، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بدوري الأضواء.
Schlusspfiff ⌛ Der @VfL_Wolfsburg schlägt @werderbremen und schnappt sich drei Punkte! #SVWWOB#Bundesligapic.twitter.com/QJHeDcA0DC— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 7, 2020
المصدر: RT