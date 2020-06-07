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الاتحاد الإسباني يكرم ضحايا فيروس كورونا

الرياضة

الاتحاد الإسباني يكرم ضحايا فيروس كورونا
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد، تكريم الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الاتحاد الإسباني في بيان مشترك مع رابطة "الليغا": "ستكون هناك دقيقة صمت في كل مباريات المحترفين وغير المحترفين عقب عودة كرة القدم، للتذكير بآلاف الضحايا بسبب كورونا".

وأضاف البيان: "توصلت المنظمتان إلى هذا الاتفاق لتقديم تكريم صادق هذا الموسم إلى جميع الذين غادرونا بسبب الوباء، ولأسرهم أيضا. هذا ينطبق أيضا على مباريات القسمين الأول والثاني، ومواجهات الصعود إلى الدرجة الثانية والثالثة".

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وفي 11 يونيو الجاري، ستستأنف منافسات الدوري الإسباني "الليغا" بعد توقف دام 3 أشهر، بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي إشبيلية مع ريال بيتيس في ديربي الأندلس.

المصدر: rfef.es

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