العداءة العالمية سيمينيا وشريكتها تستقبلان مولودهما الأول

كشفت صحيفة Daily Sun عن ولادة أول طفل للثنائي بطلة العالم والأولمبياد لسباق 800 متر العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا و شريكتها (زوجتها) فيوليتا.

وشاركت سيمينيا متابعيها في "إنستغرام" حدثا سعيدا في حياتها، من خلال نشر صور لثياب وأحذية أطفال، وبطاقات تتعلق مواضيعها بالطفولة، في إشارة لاستقبالها مولودها الأول.

كما قامت فيوليتا باستبدال اسمها في حساباتها على مواقع التواصل بـ"أم أورا"، وأوضحت الصحيفة أن الطفلة أورا ولدت منذ عدة أسابيع.

وتغيبت سيمينا عن بطولة العالم لعام 2019 بسبب رفضها الانصياع لطلب من اتحاد ألعاب القوى الدولي بتخفيض نسبة هرمون الذكورة "تستوستيرون" بواسطة الأدوية.

وقدمت سيمينيا طعنا ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي أيدت فيه قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن هرمون التستوستيرون والذي يجبر الرياضيات ممن يعانين من اختلافات في النمو الجنسي ويشاركن في السباقات ما بين 400 متر إلى ميل على تناول عقاقير لتقليل معدل الهرمون.

وسجلت سيمينيا أسرع زمن في سباق 800 متر على الإطلاق في لقاء الدوري الماسي في الولايات المتحدة في 30 يونيو 2018 وحققت زمنا قدره دقيقة واحدة و55,70 ثانية.

المصدر:eurosport.ru