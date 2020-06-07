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صفقة سانشو تجبر ليفربول على زيادة راتب محمد صلاح

الرياضة

صفقة سانشو تجبر ليفربول على زيادة راتب محمد صلاح
AFP JUSTIN TALLIS
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سيجد ليفربول الإنجليزي نفسه مضطرا لتجديد عقد محمد صلاح ونجوم الفريق، في حال قرر إتمام التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ليفربول سوف يوجه أنظاره نحو التعاقد مع سانشو من دورتموند، بعد توقف مفاوضات ضم تيمو فيرنر من لايبزيغ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جلب سانشو سوف يتطلب على الأقل 80 مليون جنيه إسترليني، وبسبب ارتفاع راتب اللاعب، فسوف يضطر ليفربول إلى زيادة رواتب نجوم الفريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال أصر كلوب على ضم سانشو فسوف تسعى الإدارة بكل الطرق لإتمام الصفقة، وفي حال رحل صلاح أو ماني عن الفريق بالصيف، فإن جلب موهبة دورتموند سيصبح إلزاميا.

من المرجح أن يطلب دورتموند حوالي 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الإنجليزي البالغ 20 عاما، لكن أزمة وباء فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض طفيف في قيمة الصفقة.

المصدر:goal.com

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