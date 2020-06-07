بالصور.. المغربي حكيمي وزملاؤه يجددون تضامنهم مع فلويد

جدد النجم المغربي أشرف حكيمي رفقة زملائه في بروسيا دورتموند موقفهم من العنصرية في المباراة التي فازوا فيها السبت، 1-0 على ضيفهم هيرتا برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

ارتدى لاعبو "أسود الفيستفال" قبل انطلاق المباراة قمصانا سوداء لمناهضة العنصرية، تضامنا مع الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الإفريقية، الذي قتل على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، ما شكل حالة من الاستياء في مختلف دول العالم.

وظهر أشرف حكيمي، في فترة الإحماء بقميص كتب فيه "لا عدالة.. لا سلام"، مكررا ما فعله قبل عدة أيام عندما رفع قميصه ليكشف عن عبارة تأييد "العدالة لجورج فلويد"، مع الإشارة بيديه بالتضامن مع عائلة الأمريكي في مباراة فريقه ضد بادربورن، رفقة بعض النجوم في "البوندسليغا".

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يذكر أن العديد من الأندية والرياضيين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض في الـ25 من مايو الماضي.

وسيلاقي حكيمي ونجوم بروسيا دورتموند في الجولة المقبلة فورتونا دوسلدورف، حيث سيسعى الفريق الأصفر والأسود لتحقيق نتيجة إيجابية، مثلما فعل أمامهه في مباراة الذهاب، بعدما فاز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

المصدر: "وكالات"