شاهد.. فيديو يظهر رونالدو وعائلته بشخصيات كرتونية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا من الاحتفال الذي أقامه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتوأمه إيفا وماتيو، بمناسبة عيد ميلادهما الثالث.
View this post on Instagram
- Семья - это там, где начинается жизнь и никогда не заканчивается любовь👨👩👧👦 Сегодня мы отмечаем день рождение Эвы и Матеу🎂🎊🎈 Нашим маленьким огонькам исполнилось 3 года. Я каждый день благодарю Бога за то, что он заботится о нас, дарит нам здоровьё и любовь, мы остаёмся вместе. Я люблю тебя, семья. P.S. Посмотрим, кто объяснит Алане, что это не её день рождения... Мы пытались, но она думает, что это ее день тоже🤣 Хотя, каждый день рождения в этом доме мы проводим как свой, даже взрослые 😍❤ - Джорджина . #happybirthday #evaymateo #papas #cristiano #georginarodriguez #cristianoronaldo #криштиануроналду #джорджинародригес #cr7
وكان رونالدو قد نشر أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة من الحفل يظهر فيها مع عائلته متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير.
وحظيت الصورة بأكثر من 9 ملايين إعجاب.
وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".
يذكر أن رونالدو لديه أربعة أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا، إلى جانب ثلاثة أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو.
المصدر: instagram