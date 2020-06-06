شاهد.. فيديو يظهر رونالدو وعائلته بشخصيات كرتونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا من الاحتفال الذي أقامه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتوأمه إيفا وماتيو، بمناسبة عيد ميلادهما الثالث.

وكان رونالدو قد نشر أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة من الحفل يظهر فيها مع عائلته متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير.

وحظيت الصورة بأكثر من 9 ملايين إعجاب.

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وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".

يذكر أن رونالدو لديه أربعة أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا، إلى جانب ثلاثة أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو.

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المصدر: instagram