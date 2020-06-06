فالنسيا يحتفي باليوم العالمي للغة الروسية برسالة روسية بخصوص فيروس كورونا (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لنادي فالنسيا الإسباني اليوم السبت، شريط فيديو يظهر فيه لاعبه الدولي الروسي دينيس تشيريشيف يتحدث فيه باللغة الروسية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأرفق فالنسيا الفيديو بعبارة: "رسالة دينيس تشيريشيف في اليوم العالمي للغة الروسية".

وقال تشيريشيف البالغ 29 عاما عبر الفيديو (الذي ترجم إلى اللغة الإسبانية): "مرحبا بالجميع، اسمي دينيس تشيريشيف، أنا لاعب كرة قدم بنادي فالنسيا. أريد أن أساند جميع مرضى فيروس كورونا، والأشخاص الذين في منازلهم في الحجر الصحي. أتمنى أن ينتهي الوباء قريبا، ونعود جميعا إلى حياتنا الطبيعية. تحياتي للجميع، أعانقكم جميع. لا تمرضوا".

وتحيي روسيا ودول العالم في الـ6 من يونيو، اليوم العالمي للغة الروسية الذي يتزامن مع عيد ميلاد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين.

وقررت هيئة الأمم المتحدة في عام 2010 تخصيص يوم 6 يونيو للاحتفال باللغة الروسية في إطار برنامج دعم وتطوير اللغات والثقافات المختلفة، وخاصة اللغات الست المعتمدة رسميا في الهيئةلاالعالمية: الإنجليزية، العربية، الإسبانية، الصينية، الروسية والفرنسية، حيث خصص يوم 20 مارس من السنة للاحتفال باللغة الفرنسية، و20 أبريل للغة الصينية، و23 أبريل للغة الإنجليزية، و6 يونيو للغة الروسية، و12 أكتوبر للغة الإسبانية، و18 ديسمبر للغة العربية.

المصدر: eurosport.ru+ وكالات