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لاعب يحقق رقما قياسيا بعدد البطاقات الصفراء في "البوندسليغا"

الرياضة

لاعب يحقق رقما قياسيا بعدد البطاقات الصفراء في
Reuters
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حقق الألباني كلاوس فاتمير جاسولا لاعب بادربورن اليوم السبت، رقما قياسيا بعدد الإنذارات (البطاقات الصفراء) خلال موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتلقى جاسولا البطاقة الصفراء الـ16 له هذا الموسم وذلك في الدقيقة الـ22 من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه لايبزيغ 1-1.

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وعادل جاسولا البالغ 30 عاما الرقم القياسي لعدد البطاقات الصفراء التي تلقاها لاعب خلال موسم واحد في "البوندسليغا"، وهو الرقم المسجل باسم البولندي توماس هايتو في موسم 1998-1999 بقميص دويسبورغ.

ولدى جاسولا فرصة للانفراد بالرقم القياسي "السلبي" حيث يتبقى لفريقه الذي يتذيل الدوري الألماني 4 مباريات في المسابقة هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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