لاعب يحقق رقما قياسيا بعدد البطاقات الصفراء في "البوندسليغا"

حقق الألباني كلاوس فاتمير جاسولا لاعب بادربورن اليوم السبت، رقما قياسيا بعدد الإنذارات (البطاقات الصفراء) خلال موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتلقى جاسولا البطاقة الصفراء الـ16 له هذا الموسم وذلك في الدقيقة الـ22 من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه لايبزيغ 1-1.

Klaus Gjasula has equalled the Bundesliga record for most yellow cards received in a single season.



SIXTEEN and he’s got plenty of time to break it. 😳 pic.twitter.com/CdmrfajcKz — Squawka Football (@Squawka) June 6, 2020

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وعادل جاسولا البالغ 30 عاما الرقم القياسي لعدد البطاقات الصفراء التي تلقاها لاعب خلال موسم واحد في "البوندسليغا"، وهو الرقم المسجل باسم البولندي توماس هايتو في موسم 1998-1999 بقميص دويسبورغ.

ولدى جاسولا فرصة للانفراد بالرقم القياسي "السلبي" حيث يتبقى لفريقه الذي يتذيل الدوري الألماني 4 مباريات في المسابقة هذا الموسم.

المصدر: وكالات