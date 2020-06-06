 
مباشر
عاجل
واشنطن ترحب بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

لاعب ألماني يحطم رقما عمره 15 عاما ويدخل تاريخ "البوندسليغا" من أوسع أبوابه

الرياضة

لاعب ألماني يحطم رقما عمره 15 عاما ويدخل تاريخ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1ks

دخل فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني البالغ 17 عاما و34 يوما تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" من أوسع أبوابه، كأصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة.

وسجل فيرتز هدف فريقه الثاني في شباك بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من "البوندسليغا"، وانتهت لمصلحة الفريق البافاري بنتيجة 4-2.

وجاء هدف فيرتز بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس العملاق مانويل نوير، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. 

وبهذا الهدف أصبح فيرتز أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري الألماني "البوندسليغا"، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله التركي نوري شاهين، لاعب بوروسيا دورتموند سابقا، عندما هز شباك نورمبيرغ عام 2005 وعمره 17 عاما و82 يوما.

إقرأ المزيد
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على باير ليفركوزن ويغرد مبتعدا بصدارة
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على باير ليفركوزن ويغرد مبتعدا بصدارة "البوندسليغا" (فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا