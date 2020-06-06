لاعب ألماني يحطم رقما عمره 15 عاما ويدخل تاريخ "البوندسليغا" من أوسع أبوابه

دخل فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني البالغ 17 عاما و34 يوما تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" من أوسع أبوابه، كأصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة.

وسجل فيرتز هدف فريقه الثاني في شباك بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من "البوندسليغا"، وانتهت لمصلحة الفريق البافاري بنتيجة 4-2.

وجاء هدف فيرتز بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس العملاق مانويل نوير، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

The top 10 youngest goal-scorers in Bundesliga history.



Nuri Şahin's record is finally broken after 15 years. 👶 pic.twitter.com/XORngSjBDN — Squawka Football (@Squawka) June 6, 2020

وبهذا الهدف أصبح فيرتز أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري الألماني "البوندسليغا"، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله التركي نوري شاهين، لاعب بوروسيا دورتموند سابقا، عندما هز شباك نورمبيرغ عام 2005 وعمره 17 عاما و82 يوما.

17/34 - With 17 years and 34 days @bayer04_en's Florian Wirtz is the youngest goalscorer in #Bundesliga history. Teen. #B04FCBpic.twitter.com/xuHcSEpFmk — OptaFranz (@OptaFranz) June 6, 2020

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المصدر: وكالات