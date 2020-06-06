بلماضي يوضح حقيقة ضم نجل زيدان للمنتخب الجزائري

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بلماضي مدرب المنتخب، السبت بشكل قاطع، إجراء أي تواصل مع لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريسينغ سانتاندر.

وتداولت تقارير إعلامية في الفترة الماضية أنباء عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والمنحدر من أصول جزائرية في اللعب للمنتخب الجزائري.

وصرح بلماضي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري:" أنا أفند الأخبار الرائجة، وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول نفس الأمر بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلا على هذا الكذب والافتراء ما دامت المعلومة لم تأت على لسان المعني بالأمر".

الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال #بلماضي المدير الفني للمنتخب الأول ينفيان وجود أي اتصال مع جوناثان #شميد لاعب #فرايبورج الألماني ولوكا #زيدان حارس #ريال_مدريد المُعار من أجل ارتداء قميص منتخب #الجزائرpic.twitter.com/jqcRnGxmGd — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) June 6, 2020

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وجاء ذلك ردا على أنباء عن تواصل المدرب بلماضي مع جوناثان شميد لاعب فرايبورغ الألماني إلى جانب لوكا زيدان من أجل ضمهما إلى منتخب "محاربي الصحراء".

وكان اللاعب الفرنسي شميد قد قال لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إنه تحدث مع بلماضي، معبرا عن استعداده للعب مع منتخب الجزائر في حال حصوله على الجنسية الجزائرية على اعتبار أن والد أمه جزائري، رغم اعترافه بصعوبة ذلك.

ونفى بلماضي الأمر مشيرا إلى أنه لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمه، وأكد على أنه لم يتحدث مسبقا مع اللاعب.

المصدر:"وسائل إعلام جزائرية"