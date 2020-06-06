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وفاة بطلة أوروبا بتنس الطاولة 21 عاما إثر سقوطها من النافذة

الرياضة

وفاة بطلة أوروبا بتنس الطاولة 21 عاما إثر سقوطها من النافذة
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لقيت بطلة أوروبا بتنس الطاولة لفئة الصغار المولدوفية إليزابيث ميدفيكي حتفها إثر سقوطها من نافذة منزلها.

ووفقا لموقع Регион Online فإن الرياضية البالغة 21 عاما سقطت من نافذة منزلها بالطابق 16 الواقع في كيشيناو عاصمة مولدوفا.

وما زالت أسباب الواقعة غير معروفة وتستبعد عائلة ميدفيكي نظرية انتحار الفتاة الشابة.

وفازت ميدفيكي بالميدالية الذهبية للبطولة الأوروبية في عام 2010، وفي سجلها العديد من المسابقات المحلية والإقليمية وحائزة على درجة الماجستير في رياضة تنس الطاولة.

المصدر: "لينتا.رو"

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