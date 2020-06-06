بسبب تعليقات زوجته العنصرية.. كاتاي يدفع الثمن

‬‬قرر نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم الجمعة إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط الصربي ألكسندر كاتاي بعد أن نشرت زوجته سلسلة من "التعليقات العنصرية الداعية للعنف الاجتماعي".

وذكرت وسائل إعلام أن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين تحت شعار "حياة السود تهم" عبر تطبيق "إنستغرام" بأنهم "ماشية مثيرة للاشمئزاز" ودعت لاستخدام العنف ضدهم قبل أن تحذف هذه المنشورات.

A statement from the LA Galaxy on Tea Katai. pic.twitter.com/tfGDMUomIo — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 4, 2020

واندلعت احتجاجات بمختلف المدن الأمريكية ضد وحشية وعنصرية الشرطة عقب وفاة جورج فلويد وهو أمريكي من أصول إفريقية من مدينة منيابوليس لقي حتفه بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته الشهر الماضي.

ونشر لوس أنجلوس بيانا قصيرا أعلن فيه التوصل "لاتفاق بالتراضي" مع كاتاي لإنهاء الارتباط بينهما بعد "إدانة قوية" لما نشرته زوجته.

وقال النادي: "يدعم لوس أنجلوس غالاكسي أصحاب البشرات الملونة، وخاصة مجتمع السود، في المظاهرات والكفاح ضد العنصرية وعدم المساواة والتعصب والعنف".

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واعتذر كاتاي البالغ 29 عاما، لاعب شيكاغو فاير السابق والذي تعاقد مع لوس أنجلوس غالاكسي في ديسمبر الماضي، عن تعليقات زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موسم الدوري الأمريكي متوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"