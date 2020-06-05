الدوري الإنجليزي يدرس مناشدات خطيبة خاشقجي لمنع استحواذ السعودية على نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية، أن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز سينظر "بشكل كامل" في الدعوات إلى وقف عملية استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

وكتبت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مطالبة بعدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للمملكة العربية السعودية، في حين رأت منظمة العفو الدولية أن الدوري الإنجليزي "يخاطر بأن يصبح كبش فداء" إذا تمت الموافقة على الاستحواذ.

وتفيد التقارير بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبط بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيستحوذ على نسبة 80% من ملكية نيوكاسل، في حين أن الـ20% المتبقية ستكون مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي لإبرام الصفقة، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 300 مليون جنيه إسترليني.

Exclusive from @ben_rumsby Premier League 'fully considering' calls to stop Newcastle's Saudi Arabia-backed takeover https://t.co/9VmzBr13B9 — Telegraph Football (@TeleFootball) June 4, 2020

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وحسب صحيفة "التيليغراف" البريطانية، فإن ماسترز قال لمحامي جنكيز: "أؤكد لك ولموكلتك أن احتجاجاتها تدرس بشكل كامل"، وفي الوقت ذاته تجنب ماسترز طلب عقد اجتماع خاص مع جنكيز "في ضوء المراسلات التي تظهر في وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت تقريرا في الـ21 من مايو الماضي، أكدت فيه أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعطت الضوء الأخضر لاستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى تحويل الأموال فقط.

وأوضحت الصحيفة حينها أن سبب تأخر رد "البريميرليغ" على طلب بيع نيوكاسل، يعود لانشغال الرابطة في مشروع عودة الدوري الإنجليزي للحياة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد فرز الأموال والأوراق، سيتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الأول من يونيو بشكل تقريبي، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.

المصدر: telegraph.co.uk+ وكالات