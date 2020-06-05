رسميا.. رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم وثالث رياضي يدخل نادي "المليار دولار"

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، أصبح أول لاعب كرة قدم تصل ثروته إلى مليار دولار.

وحسب المجلة الأمريكية، فإن القسم الأكبر من ثروة رونالدو جمعها من رواتبه مع الأندية التي لعب بقميصها خلال مسيرته، بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنغ لشبونة مرورا بمانشستر يونايتد وريال مدريد وختاما بيوفنتوس، حيث بلغ مجموع الرواتب 650 مليون دولار.

وتتوقع المجلة وصول ذلك الرقم إلى 765 مليون دولار على الأقل في حال أكمل رونالدو عقده الحالي في صفوف "السيدة العجوز" حتى يونيو عام 2022، دون احتساب الأرباح المتوقعة من الفترة التالية لذلك العقد.

ويعود الجزء المتبقي من أرباح النجم البرتغالي خلال مسيرته الكروية للأعمال الخاصة به والإعلانات التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

Cristiano Ronaldo earned $105 million in the past year, landing him at No. 4 on the 2020 Forbes #Celeb100 list, one spot above Lionel Messi—and making him the first soccer player in history to earn $1 billion https://t.co/QVNG43uqFwpic.twitter.com/YnuvRHxDOX — Forbes (@Forbes) June 4, 2020

إقرأ المزيد

يذكر أن رونالدو هو ثالث رياضي حول العالم يدخل نادي المليار دولار بعد الأمريكيين، تايغر وودز نجم الغولف الشهير الذي وصل إلى المليار دولار عام 2009 بعد 13 عاما من حياته المهنية، والملاكم فلويد مايويذر الذي وصل لذلك الرقم عام 2017.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عاما، هو لاعب كرة القدم الأقرب للحاق برونالدو في "قائمة المليار"، حيث جمع ميسي 605 مليون دولار كرواتب فقط حتى الآن، مع الوضع في الاعتبار أنه بدأ مسيرته بعد رونالدو بثلاثة أعوام.

المصدر: forbes.com