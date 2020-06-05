رسميا.. زيادة عدد التبديلات في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" في بيان رسمي اليوم الجمعة، السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة في ما تبقى من الدوري لهذا الموسم.

وقالت الرابطة في بيانها: "الاتحاد الإيطالي قرر السماح بإجراء 5 تبديلات بحد أقصى لكل فريق في المسابقات المقررة حتى نهاية موسم 2019-2020".

وسيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 فترات كحد أقصى، بجانب إمكانية التبديل بين شوطي المباراة، منعا لإهدار الوقت عبر التوقفات الكثيرة.

OFFICIAL: #SerieA clubs will be able to make up to five subs for the rest of the season https://t.co/QRhKMCmCui#COVID19pic.twitter.com/E2gXVOjs9t — footballitalia (@footballitalia) June 5, 2020

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ومن المقرر أن تبدأ منافسات كرة القدم الإيطالية في الـ12 من يونيو، بمنافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، بينما سيستأنف "الكالتشيو" في الـ20 من نفس الشهر.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، فيما يأتي خلفهما إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

المصدر: football-italia.net