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إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم لسباق 400 م

الرياضة

إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم لسباق 400 م
AFP Byline / Source / Credit Kirill KUDRYAVTSEV
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أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 م مؤقتا، لعدم تحديد مكانها للخضوع لفحص الكشف عن المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة في بيان رسمي اليوم الجمعة: "أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى مؤقتا العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر لعدم الكشف عن مكان تواجدها وهو ما يشكل انتهاكا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات".

وفازت ناصر بذهبية سباق 400 م في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة العام الماضي عندما حققت زمنا قدره 48.14 ثانية وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ لتصبح أول آسيوية تحرز لقب سباق 400 م للسيدات في بطولة العالم. 

وولدت سلوى البالغة 22 عاما في نيجيريا قبل حصولها على الجنسية البحرينية عام 2014.

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ووفقا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات يشكل الغياب عن الاختبارات أو عدم تحديد مكان الرياضي ثلاث مرات خلال 12 شهرا انتهاكا لتحديد مكانه.

ويمكن إيقاف الرياضي لمدة عامين أو ما لا يقل عن عام واحد وفقا لحجم الخطأ.

المصدر: رويترز

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