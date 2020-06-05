إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم لسباق 400 م

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 م مؤقتا، لعدم تحديد مكانها للخضوع لفحص الكشف عن المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة في بيان رسمي اليوم الجمعة: "أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى مؤقتا العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر لعدم الكشف عن مكان تواجدها وهو ما يشكل انتهاكا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات".

The AIU has provisionally suspended Salwa Eid Naser of Bahrain for whereabouts failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

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وفازت ناصر بذهبية سباق 400 م في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة العام الماضي عندما حققت زمنا قدره 48.14 ثانية وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ لتصبح أول آسيوية تحرز لقب سباق 400 م للسيدات في بطولة العالم.

وولدت سلوى البالغة 22 عاما في نيجيريا قبل حصولها على الجنسية البحرينية عام 2014.

BREAKING😱 Women's 400-meter world champion Salwa Eid Naser was provisionally suspended Friday for not making herself available for doping tests. https://t.co/bPu4pt5izm — JUST SPORTS (@JustSportsTweet) June 5, 2020

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ووفقا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات يشكل الغياب عن الاختبارات أو عدم تحديد مكان الرياضي ثلاث مرات خلال 12 شهرا انتهاكا لتحديد مكانه.

ويمكن إيقاف الرياضي لمدة عامين أو ما لا يقل عن عام واحد وفقا لحجم الخطأ.

المصدر: رويترز