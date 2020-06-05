رونالدو يلجأ إلى سر صغير لزيادة سرعته (صورة)

ذكرت صحيفة Tuttosport الإيطالية، أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الملقب بـ"صاروخ ماديرا" لا يهمل أي تفصيل حتى يكون الأفضل دوما، وهذه المرة كان عبر تعديل صغير في حذائه.

ولاحظ مراسلو الصحيفة خلال متابعتهم لتدريبات اليوفي، التغييرات التي لجأ إليها البرتغالي البالغ 35 عاما، إذ أجرى الدون تعديلا على حذائه الرياضي باستبدال المسامير الموجودة في أسفل الحذاء بتلك التي تستخدم في أحذية رياضة الرغبي لزيادة السرعة وتحسين عملية الجري على العشب.

كما أن الصحيفة لفتت النظر سابقا إلى أن رونالدو يحضر كل يوم إلى تدريب فريقه مبكرا من أجل إجراء مجموعة من التدريبات الفردية قبل 4 ساعات من موعد انطلاق المران مع زملائه.

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ويتحضر فريق "السيدة العجوز" لمواجهة ميلان ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 12 يونيو.

وسجل رونالدو 25 هدفا في 32 مباراة في كافة البطولات هذا الموسم، وقاد فريق "السيدة العجوز" لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن منافسات مسابقة الدوري ستعود للحياة في 20 يونيو الحالي، حيث يأمل "الدون" البرتغالي بقيادة اليوفي للقب جديد في المسابقة المحلية.

المصدر: Tuttosport