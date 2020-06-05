السومة ينجو من مقصلة أجانب الأهلي السعودي

استثنى الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي السعودي، السوري عمر السومة من قائمة الرباعي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق الآسيوية والتي يرغب باستبدالها.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن فلادان قدم تقريرا فنيا متكاملا عن اللاعبين الأجانب الذين يحتاج إليهم في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مطالبته بإقامة معسكر إعدادي حال استئناف الدوري في شهر أغسطس المقبل.

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وتضم قائمة الأهلي في البطولة الآسيوية كلا من الجزائري يوسف بلايلي والمهاجم السوري عمر السومة والظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما والجناح الرأس أخضري دجانيني تفاريس.

ويتابع ميلويفيتش عن كثب آخر المستجدات حول استعدادات اللاعبين وتدريباتهم اليومية في منازلهم وذلك عبر أحد برامج الفيديو والصوت.

وتشهد الفترة الحالية توقف نشاط كرة القدم في السعودية منذ منتصف شهر مارس الماضي وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

المصدر: "الرياضية" السعودية