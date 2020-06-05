3 شروط للدولة الراغبة باستضافة دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 3 شروط على الدولة المستضيفة تحقيقها، لاستضافة منافسات الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا 2019-2020، والمتوقفة منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي، حدد 3 شروط، للدولة الراغبة فى استضافة باقي مباريات الموسم الحالي من المسابقة القارية، وهي:

1 - يكون طقسها معتدلا خلال شهر سبتمبر المقبل.

2 - تضم ملاعب مكيفة.

3 - اتخاذ بروتوكول طبي ضد فيروس كورونا.

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واتفقت الاتحادات الوطنية التابعة لقارة آسيا على استكمال الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، خلال الإجتماع الذى عقد الأربعاء الفائت، واقترحت استئناف بقية دور المجموعات والـ 16 خلال الفترة من 14-29 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، بحيث يلعب ثمن النهائي يوم 4 نوفمبر، ونصف النهائي في 25 من ذات الشهر، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

وسيقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترح نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة عليها، ثم سيتم تقديم مقترح إلى لجنة المسابقات في الاتحاد من أجل المصادقة عليه.

يذكر أن فريق الهلال السعودي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والتي توج بها على حساب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني.

المصدر:"الرياضية" السعودية