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والدة نيمار تسعف عشيقها الصغير إلى المشفى بحالة خطرة (صور)

الرياضة

والدة نيمار تسعف عشيقها الصغير إلى المشفى بحالة خطرة (صور)
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الخميس، أن نادين غونسالفين والدة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أسعفت عشيقها الشاب تياغو راموس إلى المشفى بحالة خطرة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن غونسالفين البالغة 52 عاما، أسعفت راموس الذي يصغرها بـ30 عاما إلى المشفى مساء أمس الأول بعد تعرضه لجرح عميق بالزجاج في شقة بمدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.

وذكرت الصحيفة أن الجيران سمعوا صراخا صادرا من الشقة التي كان غونسالفين وراموس فيها ليلة الحادث.

ونقلت الصحافة البرازيلية عن المتحدث باسم غونسالفين قوله: "كل شيء على ما يرام الآن. حصل راموس على غرز لجرح عميق فوق كوعه بسبب الزجاج وحالته مستقرة".

ولم يتضح على الفور صباح الأربعاء إذا كان راموس عاد إلى المنزل أو بقي في المشفى.

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O inexplicável não se explica, se vive... ❤️

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وتؤكد هذه الحادثة استمرار العلاقة بين الثنائي رغم التقارير التي تحدثت عن انفصالهما بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما، بسبب اكتشاف غونسالفين علاقات راموس "الشاذة" بالعديد من الرجال. 

المصدر: thesun.co.uk

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