الحكم بسجن نجم أتلتيكو مدريد وتغريمه بأكثر من نصف مليون يورو (صور)

ذكرت مصادر قضائية إسبانية اليوم الخميس، أن دييغو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، غرّم بنحو 543 ألف يورو بعد أن اعترف بالاحتيال على سلطات الضرائب بما يزيد عن مليون يورو.

وحكم على كوستا البالغ 31 عاما بالسجن ستة أشهر، وتم تخفيف الحكم بعد الاتفاق مع مكتب المدعي العام إلى غرامة قدرها 36 ألف يورو، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 507208 يورو بسبب المبلغ الكبير الذي تم الاحتيال فيه.

ويسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية.

Breaking: Diego Costa has been fined €543,208 and handed a six-month prison sentence for tax fraud, although under Spanish law he will not serve jail time: https://t.co/HvsLGchy9Dpic.twitter.com/dn4E4s8htD — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2020

ووفقا لحكم المحكمة، فإن كوستا دفع "1.14 مليون يورو في أغسطس الماضي، ودفع كامل الديون الضريبية، بما في ذلك الفائدة"، ما سهل الاتفاق مع النظام القضائي الإسباني.

ومثل مهاجم أتلتيكو أمام محكمة إقليمية في مدريد اليوم الخميس، برفقة محاميه، لحضور محاكمة قصيرة، حيث كان يتبقى عليه توقيع الاتفاق مع مكتب المدعي العام، والذي تم تفصيل طلباته في الإدانة.

🚨🚨🚨 Diego Costa, condenado a seis meses de cárcel por un delito fiscal https://t.co/X2MLQo4Qbm — MARCA (@marca) June 4, 2020

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واتهم كوستا بعدم إدراج إقراره الضريبي لعام 2014، عندما وقع على عقد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، وهي المكاسب التي حصل عليها من الصفقة مع النادي اللندني.

ووفقا للمحكمة الإسبانية، فإن الأجر الذي دفعه تشيلسي "كان 5.15 مليون يورو، معلن في المملكة المتحدة، مع العلم أن مدخوله هذا يخضع للضريبة في إسبانيا".

وأضافت المحكمة أن اللاعب الدولي أخفى أيضا "1.37 مليون يورو مقابل الدخل من استغلال حقوق صورته".

وغادر كوستا فريق أتلتيكو مدريد في نهاية موسم 2013-2014 للانضمام إلى تشيلسي، ثم عاد إلى "الروخيبلانكوس" مجددا في يناير 2018.

المصدر: أ ف ب